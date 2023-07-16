新北市警方15日凌晨，聯合新北市環保局在各轄區稽查、取締改裝汽機車，執行噪音檢測，樹林警分局檢驗50輛疑似改裝排氣管車輛，有5輛不合規定，海山警分局攔查285輛車，其中有12輛車未使用合格排氣管，環保局依法開罰。

根據6月30日起修正違反《噪音管制法案件裁罰基準》，汽機車噪音有違反公告妨害他人生活安寧時，首次違反罰3000元，加倍裁罰至6000元，累犯持續加倍裁罰至上限30000元，經攔查檢測超過噪音管制標準者直接裁罰3600元。

樹林警分局指出，今年共取締無照駕駛1005件、闖紅燈5653件、擅自增、減、變更原有規格設備200件、通報環保局疑似改裝致噪音車683件，與環保局聯合稽查攔查告發116件。環保局也在樹林區設置科技執法設備，偵測取締疑似噪音車輛，通知到檢及裁處27件。

海山警分局表示，今年迄今，通報給環保局查處改裝噪音車輛2035件，擅自變更原有車輛規格設備舉發36件、取締青少無照駕駛294件，在新法實施後通報給環保局裁罰的案件有99件。

警方指出，機動車輛噪音主管機關雖是環保局，因改裝排氣管衍生出許多問題，警方除配合攔查噪音車通報外，也加強攔查取締非法改裝車輛，在轄區重點路口、路段攔檢取締、通報。