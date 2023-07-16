嘉義和聯境金虎爺會15日在嘉義市區盛大遶境，封街辦市集，但昨晚10時許現場突然爆炸，17名傷者由嘉市消防局送至5大醫院急救，另有11人自行就醫，目前仍有7人住院中。28名傷者中，最小2歲，1名12歲傷者在嘉義基督教醫院加護病房觀察中。

據了解，住院傷者多因爆炸碎片刺進皮膚中，其中有部分傷者今將開刀清創。這起爆炸發生原因，目前仍有警方調查鑑識中，目前不排除任何可能性。