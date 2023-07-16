「國際天后」李玟（CoCo）本月5日過世，享年48歲，傳聞李玟生前累積了約40億身家，但因簽了「長命契」，遺產全留給母親，而丈夫Bruce傳出因此找律師想推翻遺囑，但沒獲當事人證實，外界好奇若推翻成功，李玟的兩個繼女有沒有份？美女律師李怡貞最近在節目中表示，要看李玟私下有無進行正式收養程序，才能得知兩個繼女有無繼承權。

李玟日前驟逝，外界將矛頭指向李玟的外籍老公Bruce和兩個繼女，而兩個繼女第一時間就神隱關閉了社群網站帳號，有大陸網友分享，先前曾在英國偶遇李玟的繼女Rachel，「然後她（Rachel）解釋是繼女，父母剛離婚」，網友稱讚李玟是了不起的歌手，Rachel一臉自豪說：「我知道，她很棒」，似乎雙方關係並無外界傳聞中的差。

李怡貞談繼女是否有繼承權（24:08起）。（影音／取自高點電視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

對於李玟遺產繼承問題，律師李怡貞最近在節目《震震有詞》表示，李玟並無生育子女，但因為再婚有兩個繼女，以台灣的法制來說，遺產繼承順序第一是直系血親卑親屬（也就是子女、孫子女）、接著是父母、兄弟姊妹、祖父母，配偶不在順序問題內，至於繼子女要看有無經過收養的程序，才會有繼承權。

李怡貞進一步表示，但若沒有收養，那他們在法律上只是姻親的關係，事實上是拿不到任何一毛錢的，而謝震武補充配偶在台灣的話，除非是發生一些重大的問題，否則一定有繼承權。然而據港媒報導，李玟生前所簽的長命契，指的是李玟將自己和母親、兩位姊姊綁在一起，若其中一人過世，產權會轉移到共有人身上，至少在房產這塊，Bruce很難得到，至於想推翻遺產的傳聞，李玟二姊Nancy（李思林）先前回應媒體說：「我不是Bruce代替不了他，自己去問他吧」。