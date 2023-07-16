新竹市立自由車場有45年的歷史，場地老舊破損，主跑道龜裂嚴重，四處可見裂痕和補丁。（王惠慧攝）

新竹市立自由車場有45年的歷史，場地老舊破損，賽道凹陷、龜裂，急需維修及改善。（王惠慧攝）

新竹市立自由車場位於十八尖山，北台灣唯一的自由車場地，然而場地因年久失修，主跑道龜裂嚴重，四處可見裂痕和補丁，多年未舉辦正式賽事，體育署補助及新竹市政府自籌共計編列1億1千多萬元經費改善場地，但遲遲未動工，有民代關切進度。市府表示，目前正辦理規畫設計階段，將滾動調整，並於正式發包後趕進工期。

新竹市立自由車場有45年的歷史，曾經培育過不少自由車好手，環形賽道出現下陷、龜裂、滲水，司令台內設置的訓練室的設備老舊，場地甚至出現嚴重傾斜等情況。教育部體育署2021年核定8300萬元修繕，包含中央款5810萬元、市款2490萬元，市議會也在3月通過3578萬元水土保持經費墊付案，但工程至今遲未動工。

市議員劉彥伶關心自由車場改善進度，並為自由車手請命，她說目前新竹市自行車選手，因無專業場地進行練習，大型賽事前，都要平日到台中移地訓練，也都要使用天氣較為炎熱的時段，認為自行車場地的整修迫在眉睫，盼市府重視選手使用的場地，相信未來有優良場地，選手成績定能更上一層樓。

市府教育處也在日前辦理會勘，詳細解說工程。劉彥伶表示，除了場地嚴重破損年久失修外，整修自由車場地，同時也是為了辦理2025雙北世界壯年運動會的自由車賽事場地，藉由比賽帶動更多觀光機會，她期待市府如期如質將場地修建完成，恢復賽場當年的輝煌樣貌。

市府教育處表示，新竹市立自由車場是北台灣唯一的自由車比賽場地，至今已有45年歷史，場地老舊破損，賽道凹陷、龜裂，訓練室設備老舊且有滲水情形，急需維修及改善，將由體育署補助及新竹市政府自籌共計編列1億1千多萬經費，進行場地暨周邊環境設施改善工程。

教育處也說明，改善工程包含自由車道賽道、水土保持工程、司令台內部及跑道下方空間改善等，以期成為「2025雙北世界壯年運動會」自由車賽場。至於目前進度，教育處則表示，正辦理規畫設計階段，未來將配合多方意見滾動調整，並於正式發包後趕進工期。