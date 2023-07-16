雲林縣北港鎮民蔡榮金自小家貧失學，國小畢業後就北上當餐廳學徒，深知弱勢家庭困境，因此成立慈善會送愛，藉由「食物銀行」與「守護家庭小衛星」課後輔導，幫助失依長者與貧困學童，為籌措經費，不惜拿房子去貸款，他表示只有自己經歷過，才能深切感受缺乏食物、無法升學的痛苦與無奈，房子是身外之物，錢再賺就有。

「雲林縣聯合慈善健康協進會」理事長蔡榮金，去年1月在北港鎮設置食物銀行，去年6月再針對弱勢家庭學生，規畫「守護家庭小衛星」課後照顧，希望藉由物資與教育的協助，讓弱勢家庭感受社會的溫暖，1年多來幫助許多人，「守護家庭小衛星」也在大家敲碗期盼下，今年1月持續辦理。

「守護家庭小衛星」去年開辦後，雖有公部門補助經費，但仍有一部分經費須自籌，蔡榮金為此不惜拿房子去貸款應急，他表示因營運初期開銷較大，等到營運穩定後便可慢慢還清貸款，並不會影響生活，他目前經營冰塊工廠，生意還算穩定，「錢慢慢賺就有，但孩子的照顧不能等」。

「守護家庭小衛星」在暑假期間與平日下課後照顧孩子，讓家長可以安心上班工作，暑假期間還免費供應午餐與下午點心，平日則供應下午點心與晚餐，大大減輕家長負擔，好評不斷，吸引扶輪社等團體贊助，甚至大陸蘇州昆山北港朝天宮也跨海支助，善行受到肯定，讓蔡榮金感到相當欣慰。

蔡榮金說，他國小畢業後就北上到餐廳打工，試用期薪水非常少，因此深知弱勢家庭的困境，有些家長無力讓孩子上安親班，又要出外工作，孩子只能獨自在家，學習上與安全上都可能出現問題，希望藉由「守護家庭小衛星」，讓孩子不要輸在起跑點，日後有能力，能夠回來幫助更多孩子，讓愛永續傳承。