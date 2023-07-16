這下子利拉德有機會達成跳槽熱火願望了嗎？挑在利拉德33歲生日這一天，《HoopsHype》記者史科托16日爆料，暴龍考慮加入且成為拓荒者與熱火交易利拉德的第三方球隊，因為暴龍很希望可以換來希洛，甚至籃網也在考慮是否成為利拉德交易當中的第三方球隊。

先前謠傳為了換來利拉德，熱火打算拿出希洛與3個首輪選秀權當作交易籌碼，不過拓荒者希望可以至少可以換來4個首輪選秀權，且不是那麼希望得到希洛，所以當時就傳出熱火期望可以找到第三方球隊加入，不僅提供首輪選秀權，也可換走希洛完成這筆交易案。

只是曾獲2022年年度第六人獎項的希洛，會被拓荒者如此看衰，確實沒什麼道理，因為他上季67場例行賽場場先發，場均可拿20.1分、5.4籃板及4.2助攻，儘管他因傷缺席大部分季後賽，沒機會幫助熱火闖進總冠軍賽，他的球員價值也不該這麼低，或許拓荒者認定希洛不適合他們隊形吧。