買一送一又來了！星巴克明、後（17、18日）連2天推出買一送一活動，時間限定上午11點至晚上8點，但2天的優惠品項不同，其中周二（18日）的買一送一指定品項裡包含兩款星冰樂，分別為香草風味星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。

星巴克表示，明天（17日）推出「夏日好友分享日」活動，於上午11點至晚上8點，購買兩杯特大杯且,風味、冰熱一致的飲料，享買一送一優惠，品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

隔天周二（18日）星巴克還有「夏日推薦必喝！指定品項好友分享」買一送一，時間一樣是上午11點至晚上8點，指定品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、醇濃抹茶那堤、香草風味星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。其中包含前一天沒有的兩款星冰樂，還有特選的那堤、風味那堤及焦糖瑪奇朵。

星巴克指出，明、後天的活動每人每次飲料最多買二送二，限當場一次領取，優惠不適用車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點等，機場、高鐵、國道休息站、奇美博物館、台北時代等門市也不適用優惠，詳細活動辦法以星巴克網站公告為主。

星巴克17日有飲料買一送一優惠。(翻攝自星巴克官網)