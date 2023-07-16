被視為挺郭派的彰化縣議長謝典林也現身，他強調這是例行性活動，他是來挺學生的。(吳建輝攝)

由於演講現場並未開放媒體進入，但據了解，現場250座位全滿，一個半小時的演講結束後，柯文哲就要回台北參加遊行。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

716公平正義救台灣遊行倒數，包括侯友宜、柯文哲、郭台銘都將出席，較勁意味濃厚，柯文哲15日一早現身彰化師範大學與學生座談，談關於國家組織、人力資源等議題，被問到下午遊行看法時，表示「歡迎大家來參加」。

彰化師範大學16日在進德校區綜合活動中心會議室舉辦「台灣人力資源國家政策面面觀：人生無懼，勇敢飛翔」演講，邀請柯文哲擔任主講人，被視為挺郭派的彰化縣議長謝典林也現身，他強調這是例行性活動，他是來挺學生的。

由於演講現場並未開放媒體進入，柯文哲抵達現場後，面對媒體提問不發一語，但被問到下午遊行看法時，說了一句「歡迎大家來參加」，隨即步入會場；據了解，現場250座位全滿，一個半小時的演講結束後，柯文哲就要回台北參加遊行。

716公平正義救台灣遊行將登場，包括國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲等人都將參加，被視為總統候選人間的拚場，前立委郭正亮斷言「人數不會少」，他指出主辦的館長陳之漢是網紅，觀看直播的人數很多，動員量不可小看，而民眾黨黨公職全員都要參加，現場支持柯文哲的民眾也會很多，既然侯友宜也會出席，總要安排一些人在台下鼓掌。