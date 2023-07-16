攝護腺問題是許多男性心中的痛，坊間流傳「攝護腺按摩」能保養攝護腺，同時還治療攝護腺肥大、排尿不順等問題，真的有用嗎？對此，馬偕醫院泌尿科主治醫師陳鈺昕表示，此動作其實是一種檢查方式，本身沒有保養或治療功效，因此，不建議隨便找按摩店或自行操作。他建議，想保養好攝護腺，不如日常確實做到白天多喝水、勿憋尿和久坐、多吃蔬菜與全穀類、多吃含茄紅素蔬果及低脂、低熱量飲食。

陳鈺昕在臉書專頁「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」發文，說明攝護腺按摩究竟有何作用。他指出，此動作是醫師針對攝護腺進行按壓和按摩的過程，一般用於診斷攝護腺增生、發炎等泌尿系統相關疾病，只是一種檢查方式，並非治療方法。

陳鈺昕強調，攝護腺按摩屬於一種侵入性檢查，本身沒有保養功效，且該技術需由專業醫師執行，不建議私下找按摩店或自行操作，恐怕會對健康造成損害。另外，他說，有些醫師會按摩攝護腺來排空攝護腺液，宣稱能舒緩慢性攝護腺炎症狀，然而此治療方式並不常見，且尚未有大型研究證實其療效。

除此，近來網路盛傳用屁股坐籃球滾動，能有效預防攝護腺病變的說法，陳鈺昕也特別指正，稱屁股跟攝護腺中間隔著厚厚的脂肪，想藉此按摩會陰加速血液循環，根本不可能達成。

想保養好攝護腺與其聽信偏方，不如日常做好保養更重要。陳鈺昕就分享以下6招，包括白天多喝水，一天至少攝取2000cc水分，傍晚6點後，則減少水量、含水份多或利尿的食物，可減少夜尿次數；勿憋尿或避免久坐；多吃蔬菜與全穀類，除富含天然抗氧化劑外，纖維素亦能幫助排除體內的荷爾蒙及脂肪，可降低攝護腺增生風險；多攝取含有茄紅素的蔬果，如蕃茄、西瓜及木瓜；低脂、低熱量飲食，且少食用高脂肪及高膽固醇食物。