民眾黨總統參選人柯文哲著作《白色的力量》提及「台灣第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院⋯⋯藝術的就根本不入流。」近日再引發討論，民進黨台北市議員許淑華喊話，她也曾被柯文哲稱作「不入流的文化恐怖份子」，柯對專業的不尊重、對人的不尊重，難道人民希望被這種災難領導國家？

許淑華指出，2015年她被柯文哲稱為「文化恐怖份子」，只因當時她與許多文資工作者極力要求台北市政府，手下留情保存三井舊倉庫。位於北門圓環附近的三井物產株式會社，見證台灣在20世紀初期，經營茶葉、樟腦及木材業對外出口貿易的歷史，也是台灣現存唯一保留三井物產菱形商標的建築物，是台北發展史、日本殖民台灣的重要文化記憶。

她表示，他們窮盡手段保存台北人記憶的一切努力，都被柯文哲簡化成「文化恐怖份子」。三井舊倉庫也在台北市政府強力介入文資審議，甚至不惜在公聽會控制民眾發言的情況下，搬遷到鄰近位置，重要的三井物產菱形商標卻遭毀損。

許淑華痛批，三井舊倉庫只是柯文哲災難的縮影，柯文哲對他人專業的輕蔑及踐踏，是講也講不完的。像是柯文哲辱罵台北流行音樂中心是「太監」，對堅持專業、扶持音樂產業成長的北流工作人員相當不公平，到今日為止，大眾仍未聽到柯文哲的道歉。「我想，民眾應該好好思考，希望這樣的災難領導我們的國家嗎？」