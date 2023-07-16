國家交響樂團（NSO）今年成立「國家青年交響樂團」（NSYO），首屆參與的音樂學子來自美國、日本及新加坡和台灣各地，在音樂總監準．馬寇爾的帶領下，目前在苗栗縣苗北藝文中心排練，並將展開全台巡演。

準．馬寇爾表示，台灣青年音樂家很有潛力，他很開心能幫助他們發揮潛力，有更好的成就，「青年交響樂團有很重要的特質，就是熱情，樂團可以提供經驗幫助他們成長，進而提升整體音樂程度和內涵。在台灣，各行各業都很珍惜年輕人才，這是很好的文化現象。現在我們播下這些種子，10年後年輕音樂家在世界佔有重要地位，其意義遠超過音樂演奏本身。」

NSO執行長郭玟岑表示，這次將前往不同城市，展開不同旅程，「期許像這樣的計畫能永續發展。希望在各位的成長過程中，NSO的相伴能讓大家收穫良多，很期待能與各位度過愉快的兩週旅程，也希望未來能在國際舞台看見大家的成長茁壯。」

今年NSYO演出曲目，包括地細川俊夫《織夢》、康果爾德的Ｄ大調小提琴協奏曲、斯特拉溫斯基《火鳥》組曲，以及雷史畢基《羅馬之松》，協奏曲由小提琴家卡洛琳．魏德曼（Carolin Widmann）擔任獨奏。

演出將於7月20日於苗北藝文中心演藝廳、21日到南投縣政府文化局演藝廳、25日於衛武營國家藝術文化中心音樂廳、26日在台北國家音樂廳登場。