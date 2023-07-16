台中44歲劉姓女子日前在路邊發現一個裝滿紙鈔的紅包袋，一想到失主可能心急如焚，顧不得可能是求冥婚或轉嫁厄運的民俗禁忌，仍拾起並送到派出所，經警方調閱監視器發現疑似是70歲的黃姓婦人遺失，通知她來領取，黃婦感謝劉女拾金不昩，也感謝警方積極協尋，還直言紅包裏的十萬元是要支付他人的工資。

突然看到路邊的紅包，你撿還是不撿呢？根據民間習俗，這種紅包的目的可能是求冥婚、又或是轉嫁厄運！劉女日前在路邊發現一個裝滿紙鈔的紅包袋，裏頭厚厚一疊鈔票，想到如果失主有急用，一定焦急不已，她也顧不得顧不得民俗禁忌，仍拾起並送到台中市警察局第三分局立德派出所。

立德派出所員警葉惠琦、謝昀霖受理後，發現裡頭竟裝有新台幣10萬元的紙鈔，立即詢問鄰近各派出所是否有人上門報案遺失，更積極調閱相關地段的監視器，經過一番波折，終於獲知鄰近派出所員警曾獲報一名70黃姓婦女日前酒醉疑似遺失十萬元紅包。

由於其時、地都與劉女拾獲「路邊紅包」時、地相差不遠，經過多方比對確認無誤後，即通知黃姓婦人至分局領回。原來，黃婦當天和友人在KTV飲酒，席間不勝酒力，返家後發現紅包袋不見，一度以為友人已幫忙拿走，然而苦尋多日卻仍下落不明，才開始緊張，因為這筆錢其實是要支付他人的工資，當她接獲警方通知前往領回時，內心又驚又喜，對警方的積極協尋以及拾獲者的善心都感激不已。

對此警方也呼籲民眾，對於自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以免發生憾事。此外，和朋友相聚小酌一番固然可以紓解身心、放鬆工作壓力，但飲酒務必要適量，酒醉後意識不清，不僅難於保護重要財產更甚者還會危及自身安全。

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