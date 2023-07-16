台灣人氣YouTuber「蒟蒻講幹話」時常以逗趣幽默的口吻在頻道對時事、社會現象發表看法，獲得68萬粉絲追蹤。不過，近日有網友發現他最近發片頻率下降，擔心他可能生病，而他的妻子於4天前發文否認生病傳聞，稱「只是死掉而已」，大家誤以為是在開玩笑，但昨（15）日又發文稱「已完成火化」，讓網友難過直呼甘願被騙。

蒟蒻上次發影片已經時隔2個月，引發網友關心，他的妻子4天前於YouTube社群發文說：「各位觀眾大家好，我是蒟嫂，因為我先生很久沒拍影片的原因，導致有很多觀眾寫信來關心，甚至猜測他是不是生病了，但我先生他其實只是死掉而已，所以請各位不用擔心，等他復活之後，會再拍一支影片跟大家說明的，謝謝。」

蒟蒻講幹話的妻子發文。(圖/蒟蒻講幹話 YT)

該段文字雖透露死訊，但被大家誤以為是玩笑話，蒟蒻妻子昨（15）日又發布社群貼文：「11點24分已完成火化，謝謝大家。」網友這才驚覺是真的，紛紛留言哀悼：「希望是開玩笑的…會炎上也沒關係，希望蒟蒻回來」、「希望這不是真的…我甘願被騙這次」、「希望一切都是一齣蒟蒻計劃鋪陳的大玩笑」、「我想這可能也是蒟蒻的遺願，希望在離世時以輕鬆幽默的方式告知觀眾，可以想像得到蒟嫂再打那段看似幹話文字的同時，螢幕的另一邊實則淚流滿面，以最輕鬆的口吻說著最沈重的話語」。

此外，蒟蒻的頻道昨日也發布名為「不知道怎麼下標題」的舊影片，雖內容只是看似簡單的閒話家常，但網友紛紛難過留言「雖然是舊影片，我還是流著眼淚看完影片，希望蒟蒻大哥一路好走，R.I.P.」、「蒟蒻兄走好…希望天堂不是一個無聊的地方」、「蒟蒻應該是這幾天過世的，約莫半年前就知道自己時日不多，所以總是會說自己已經死了，而有空檔就會錄音，可以聽得出有些影片雜音蠻多的，用輕鬆的口吻告別觀眾，也算是一種溫柔吧，其實我更希望你是真的單純不想拍片而已呢，無論如何，謝謝你蒟蒻！」