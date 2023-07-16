暑假到來，大陸許多家庭會把孩子送出國短期遊學，但因為歐美暑期遊學成本直線上升，泰國的遊學價格則是歐美的一半還不到，成為熱門替代選擇。

界面新聞報導，交通方便、簽證好辦及生活消費高性價比，是赴泰國旅遊的幾大優點。尤其是在今年大陸出境遊還未完全恢復情況下，出境航班數量偏少、票價較高，一些歐美國家簽證辦理週期長，暑期想要帶孩子出國，泰國成為大陸家庭的好選擇。

攜程數據顯示，截至目前，暑期通過攜程預訂遊學、研學產品的人次年增長近7成。受國際航班運力尚未完全恢復影響，出境遊學產品價格較2019年有所上漲，漲幅大概為15％至20％。泰國的價格優勢更為凸顯。

據報導，今年歐美暑期遊學的成本直線上升，一個孩子英國2週的遊學活動價格近4萬元（人民幣，下同），澳洲價格在4.6至4.8萬元，但泰國可以做到1.6至1.8萬元。對於親子家庭遊，在泰國全家人的旅行成本是可以負擔的，而在其他國家，預算上可能只能選擇單獨送小孩出國遊學。

報導稱，現在泰國國際學校夏令營裡中國孩子的佔比非常高。在曼谷排名前十的一家國際學校夏令營中，21位學生裡17位都是中國小朋友，基本都是全職媽媽陪同。

在泰國工作的一名中文老師說，泰國國際學校眾多，有美制、英制、新加坡制等各種制度，所以夏令營也豐富多彩，有偏重體育、戶外、藝術、語言等多種選擇，大部分家長會自行和學校聯繫。

報導指出，泰國遊學更適合低年級的孩子，高年級學生出國遊學則更多是為了申請海外大學，在這一點上歐美更有優勢。目前機構和旅行社推出的泰國遊學產品多數也是針對低齡家庭的夏令營，有與當地國際學校夏令營合作的形式，也有類似親子遊中增加校園參觀和文化學習的形式。

大陸遊學旅行企業世紀明德表示，泰國遊學在2017年和2018年逐漸成為趨勢。一些家長會讓孩子通過夏令營和遊學接觸國際學校，作為是否前往泰國留學的決策參考。今年泰國遊學逐步復甦，客戶諮詢量正在恢復中。