老翁自撞電線桿事故路段照明路燈少，不排除因為視線不良造成車禍。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

走夜路出代誌！台東1名年約60歲的豊姓老翁，昨深夜騎車行經中華路4段產業道路時，不明原因自撞電線桿，人摔飛到路旁邊溝，上半身垂掛在水溝護欄上，1名年輕騎士路過發現報警求援，警消抵達後，發現老翁沒有意識，送醫急救仍不治死亡。

台東警方今凌晨接獲民眾報案，位在中華路4段600巷產業道路內，發生機車自撞電線桿事故，警消趕抵現場，發現1台黑色機車側翻倒在電線桿旁，52歲的豊老翁上半身垂掛在路旁邊溝護欄上，人已失去意識，救護人員在雨中不斷施以心肺復甦術，不幸的是經救護車送醫急救後仍回天乏術。

第一時間發現報案的民眾表示，從路口經過時，看到遠處有1台摩托車車燈亮著，湊近看發現摩托車倒在地上，老翁上身垂掛在水溝邊。另一名古姓民眾則表示，當時也是路過見到報案人在呼救，趕緊下車協助，先輕拍呼叫老翁，但人都沒有回應。

由於該處道路平時車輛稀少，只有幾盞路燈照明，不排除因為視線不良造成車禍，詳細的車禍原因還有待警方進一步釐清。