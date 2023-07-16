獨立參選傳聞不斷的鴻海創辦人郭台銘，近期一連參加了多場《董事長開講》見面會，他的動向引起外界關注。不過，前立委郭正亮研判，郭的見面會「出師不利」，因為不僅網路流量不好、沒打到民進黨政府要害，藍營選民的支持度還已開始往國民黨總統參選人、新北市長侯友宜回流，整體觀察下來，他不一定會選。

郭正亮昨（15）日在政論節目《新聞大白話》指出，郭14日見面會的最高在線觀看人數有7600人、平均7000人，少於《董事長開講》平時直播的9000人，相比之下效果並不好。他研判，會有這種狀況，是因為部分藍營選民對可能又要出現一個新的總統參選人感到疲倦，不想再看直播了。

郭正亮接著說，第一場見面會的效果不好，對郭而言「有點出師不利」，因為他主要的哏，如疫苗、經濟不好等話題都說完了，且上述議題並沒有打到民進黨政府的要害，藍營選民支持度也已開始向侯友宜回流。因此，郭正亮認為，郭台銘不一定會獨立參選。