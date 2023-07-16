美女主播吳宇舒今年3月宣布肚皮有喜，現已懷孕9個多月，吳宇舒懷孕期間仍挺著孕肚播報新聞，隨著邁入生產倒數，她曬出主播台側拍照，透露：「上班最後倒數幾天」，不過纖瘦的吳宇舒，巨大孕肚竟消失，完全看不出是懷孕9個月的孕婦。

吳宇舒日前曬出主播台側拍照，透露：「上班最後倒數幾天，這樣好像看不出巨肚吼」，照片中她穿套裝、窄裙、頂著主播妝容，完全看不出是懷孕9個月的孕婦，主播蔡依臻驚呼：「到底巨肚在哪啦」，李樺仙則說：「每次同框交接的時候，我都懷疑自己眼睛有沒有看錯」，前主播簡立喆也留言：「看螢幕真的看不出來」。

網友紛紛留言：「完全看不出來是孕婦」、「最近幾天螢幕上都看不出來巨肚唷」、「最美的孕婦主播 祝順產」，吳宇舒笑說照片是假象「因為神奇的黑裙吧」，幽默說巨肚就在她本人身上，還謙虛稱：「可能我的臉沒什麼胖到？（謝天謝地）」。

其實，吳宇舒懷孕期間，為了避免干擾觀眾的關注焦點，也會儘可能穿藏肚的衣服，還遭質疑為何要藏肚、穿高跟鞋，對此，她也強調，播報新聞是她的工作，「工作就是要有工作的樣子」，不是她不讓別人看到孕肚。