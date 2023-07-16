🚨 LIONEL MESSI SHOPPING AT PUBLIX HIGHLIGHTS, ALL TOUCHES 🚨 pic.twitter.com/1VYOCnpJrB — USMNT Only (@usmntonly) July 14, 2023

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）來到美國了，邁阿密國際官方正式發布梅西加盟的消息，梅西本人更被拍到穿著短褲拖鞋在美國連鎖超市Publix買食物和日用品，而且攜家帶眷顯得十分愜意，看起來已經開始適應在美國佛州的生活。

美媒《雅虎體育》指出，邁阿密當地的公眾名人、職業球星很難不吸引大批群眾包圍，梅西上街應該是要像詹姆斯（LeBron James）那樣轟動才對（詹姆斯效力過邁阿密熱火），結果梅西沒有受到打擾，像是普通美國家庭在逛超市。可能是美國球迷不想騷擾他，或是單純足球迷不夠多。也有網友揶揄要當心美國的高熱量飲食，以防梅西胖到無法上場。

阿根廷去年勇奪世界盃冠軍，梅西摘冠的合照在IG僅張貼數小時就突破6700萬個讚，改寫IG平台的紀錄。梅西今年6月與阿根廷國家隊前往北京，造成比賽場館聯通的交通大堵塞，路上擠滿穿著「10號球衣」的人潮，甚至傳出「5萬與梅西合影」、「30萬敬酒」的詐騙案。

邁阿密國際目前在東區墊底（第15名），戰績5勝3和14敗，積分僅有18分是全聯盟最慘。就算梅西是史上罕有的天王巨星，要拉起球隊戰績恐怕也很困難。梅西的首秀安排於本月22日在聯盟盃比賽對戰墨西哥的藍十字，最便宜的門票為200美元（新台幣6169元）。