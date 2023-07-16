暌違4年的第11屆金廈泳渡華人接力公開賽15日登場，政府以專案同意方式，讓參加的陸港澳人士循「小三通」往返金廈兩地。陸委會說，政府對於符合對等尊嚴、健康有序的兩岸交流活動，抱持正面態度，也期望沒有政治干擾的和平精神。

陸委會表示，文教處處長張張15日晚間應邀出席金門縣政府主辦之「金廈泳渡」海泳活動，與教育部體育署署長鄭世忠一同為取得分組前3名佳績的長泳選手頒獎並給予鼓勵，「同台頒獎的也有陸方體育部門官員」。

「金廈泳渡」活動歷經3年的疫情影響停辦後，在今年7月15日恢復辦理，是疫後首場大型的兩岸體育交流活動。陸委會表示，政府考量經過3年疫情，體育競賽活動，不但有助於提升民眾身心健康，選手展現堅持不懈的運動家精神，更能鼓舞疫後的社會。

因此，陸委會全力協助金門縣政府籌辦本次活動，並會同主管機關加速中國大陸選手等人員入境金門的專案審查程序，也協調相關機關專案同意參加活動的陸港澳人士得循「小三通」方式往返金廈。

陸委會表示，政府對於符合對等尊嚴、健康有序的兩岸交流活動，向來抱持正面態度，期望各界支持肯定兩岸體育交流的友誼互動時，也能發揚體育競賽所堅持—沒有政治干擾的和平精神，使活動順利圓滿完成，所有參賽選手都能各展長才取得佳績。