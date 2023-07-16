國道一北上台南仁德段1輛白色休旅車，疑因閃避另輛突然變換車道的休旅車，失控撞上外側護欄後側翻。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

國道一北上329.4K台南仁德路段，今天上午發生一起車禍。24歲劉姓男子駕駛的白色休旅車，疑因閃避另輛突然變換車道的休旅車，失控撞上外側護欄後側翻。所幸車內的劉男與另名女乘客即時脫困，但因雙腳擦挫傷，已被救護人員送到台南市立醫院救治。

國道警方表示，上午7時41分左右，54歲許姓男子駕駛的休旅車，原本行駛在國一北上仁德路段的內側車道，卻突然變換車道到中線車道，隨即又變換回內側車道，導致行駛在內側車道由劉男駕駛的白色休旅車，為了閃避許男的車，失控撞擊外側護欄，並翻覆於外側路肩。

事故發生後，劉男的休旅車車體右側凹陷，車頭面目全非，還好劉男與女乘客即時脫困，意識清楚，只有雙腳擦挫傷，救護人員到場後，馬上將他們送醫救治。

國道公路警察局第四公路大隊表示，依《道路交通管理處罰條例》規定，未依規定變換車道最高可處新台幣6000元罰緩。請民眾開車務必注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人的危害。