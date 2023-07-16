玉米蛇的體型小，花色多元豐富。（新北市動保處提供）

逃脫的寵物蛇被帶回動保處安置，等待飼主領回。（新北市動保處提供）

愈來愈多民眾喜愛飼養寵物，而飼養寵物是一種甜蜜的負荷，除了狗、貓等常見的寵物外，蛇類漸被民眾接受飼養，寵物蛇多以小型、無毒、溫馴的球蟒、玉米蛇為主。新北市動保處指出，近2年寵物蛇從飼主家裡逃脫的件數攀升，飼養前應先評估適不適合養，建立正確飼養觀念，不要一昧趕流行隨即棄養或未悉心照料使牠逃脫。

7月16日是世界蛇日，許多人聞「蛇」色變，訂立世界蛇日目的是提高人類對全世界3500多種蛇類的認識，改善對蛇類的負面印象，關注生態的價值。

動保處統計近2年蛇類救援案件中為寵物蛇的案件2021年有13件、2022年為21件，日前發生2起黑王蛇從飼主家裡逃脫，帶回動保處安置的案件，2條黑王蛇皆出現於人口密集的住宅區，研判極有可能未妥善飼養，造成寵物蛇逃逸。

動保處指出，民眾飼養寵物蛇前，應謹慎評估自身能力和住家環境，避免環境不良，導致寵物蛇逃逸、受傷害，並可依據「鳥、兔、蛇、龜基礎飼養指引」，了解寵物蛇基礎飼養知識。

動保處說，球蟒、玉米蛇、王蛇為常見的寵物蛇，球蟒身長約1.5公尺，性格溫和，最常被當作寵物飼養，玉米蛇是小型的蛇類，成體不超過1公尺，王蛇的個體大小隨品種不同，最大近2公尺，最小約60公分，但王蛇具食蛇性，不像玉米蛇溫馴，應避免王蛇與其他寵物蛇類接觸。

動保處表示，飼主應提供寵物妥善的環境。飼養蛇的容器或空間應開闊，給予足夠的空間滿足牠爬行、伸展及逐年體積成長的需求，另外由於蛇類的變溫體質，也須布置冷熱區的不同環境供蛇選擇。

動保處呼籲，根據《動保法》，隨意棄養寵物，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，若民眾發現不當飼養或惡意遺棄，可撥打農委會1959動保專線、動保處24小時電話02-29596353或1999市民專線通報檢舉。