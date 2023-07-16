一名男子阿正（化名）去年與認識多年的女性好友A夜唱，結束後前往汽車旅館喝酒，幾杯黃湯下肚，阿正見A女喝掛，便把A女衣物脫下侵犯得逞，A女清醒後發覺內衣釦子扣錯，依稀想起昨晚的記憶後，勇敢前往警局報案。台中地院審結，依乘機性交罪，處有期徒刑3年4月。可上訴。

判決書指出，男子阿正與A女為認識20幾年的朋友，2022年2月間相約至汽車旅館唱歌，後來2人前往汽車旅館喝酒續攤，A女喝下半個馬克杯的威士忌後昏昏欲睡，阿正見狀竟脫下A女的衣物侵犯得逞。

隔日，A女清醒後，發覺阿正上半身赤裸躺在自己身旁，她如廁時發現內衣釦子扣錯，接著慢慢回想起昨晚疑似遭到阿正脫下衣物侵犯的記憶，最後在朋友的建議下鼓起勇起報案提告，全案才曝光。

台中地院審理時，阿正稱，是A女喝到一半先摟抱親吻他，不能理解為何會變成是他性侵A女等語。但法官勘驗A女證詞，發現A女對於事發過程能清楚描述，再加上阿正自承與A女並無仇恨或金錢糾紛，故認定A女無理由構陷阿正，勘認阿正罪行，依乘機性交罪，處阿正有期徒刑3年4月。可上訴。

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