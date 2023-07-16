不少人用LINE App加好友傳訊息聯繫，一名男子表示，LINE加好友及被加好友的人數都達5000人上限，他先刪除部分好友後，再恢復加好友功能，仍無法被別人加入，他超級崩潰問網友該怎麼辦？貼文釣出一名網友表示，認識的業務LINE好友滿了，對方直接設一個兩人的群組，不用加好友也能聊天。

原PO日前於PTT MobileComm指出，LINE好友人數達5000人上限，為了能再新增其他好友，他刪除許久未聯絡的朋友後，恢復加好友功能，但朋友要加他的畫面依舊顯示「此帳號好友人數已達上限」。

原PO上網爬文得知，「加入好友」和「被加入好友」的人數上限是分開計算，讓他超級崩潰，因無論他怎麼刪好友，「被加好友」的功能都無法恢復正常，永遠無法再被別人加入，他詢問網友是否有辦法解決。

貼文引發討論，網友紛紛留言，「我有遇過業務好友滿了，對方直接把我和他拉成群組，不用成為好友也行」、「那就不要給別人加，有人要加就自己加不就好了」、「LINE的這個限制真的是很擾人」。

LINE官方曾表示，「加入好」及「被加入好友」各自人數上限皆為5000人，一旦超過這個人數，就無法再加入或被加入，用戶可在好友名單中，長按想刪除的好友名稱，跳出視窗後點「刪除」；或到隱藏／封鎖好友名單中刪除好友，以釋出加好友名額。

LINE加好友及被加好友的人數都達5000人上限。（圖／翻攝自LINE BLOG）

另為避免被他人亂加好友佔用好友名額，用戶可至LINE設定中關閉「允許利用ID加入好友」、「允許被加入好友」，以限制他人加好友。