警方日前持法院核發的搜索票前往陳男等人之住處執行搜索，共查獲球棒2支、借據1疊、空白本票1本、行動電話4支等贓證物。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

齒模師變身收簿手老大 被吞130萬擄人痛毆還逼還280萬

台中40歲陳姓齒模師在友人遊說下兼職經營收簿手集團，專門收購人頭帳戶供詐團使用，去年間1名帳戶人頭、42歲張男接到銀行通知將帳戶內130萬元提領一空；陳男認定他黑吃黑，透過友人將其騙出還押進汽車旅館以球棒痛毆，更逼簽150萬本票及110元萬借據外，還要張男父親交付現金20萬元才放人；警方逮捕陳嫌後，檢方也依妨害自由等罪起訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊接獲情資，指稱陳男涉嫌在台中市區經營收簿手集團，專門收購人頭帳戶供詐欺集團使用，遂成立專案小組並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調查，陳姓男子原為齒模師，因從事詐欺之友人不斷洗腦詐欺很好賺，向其炫富並聲稱生活過得很舒適，陳男遂決定兼職並招募4名小弟幫忙收購人頭帳戶，沒想到其中供人頭帳戶的張男接到銀行通知表示，該帳戶因交易頻繁，資金出入異常，需將款項提領結清，以免遭凍結，張男於是便依銀行指示將帳戶內130萬元提領一空。

經了解，張男將帳戶借給陳男使用，並不知其用途，在接到銀行通知並把款項提領後，因擔心為詐欺贓款，不知如何處置，便不敢與陳男聯絡，陳男懷疑遭張男黑吃黑，遂不斷派人去被害人住處叫囂恐嚇，並透過友人將其騙出後，指使4名共犯強押被害人至汽車旅館以球棒痛毆，除了逼其簽下150萬本票及借據110萬外，還要被害人之父交付現金20萬元才肯將人釋放。

警方經蒐證完備後，日前持法院核發的搜索票前往陳男等人之住處執行搜索，共查獲球棒2支、借據1疊、空白本票1本、行動電話4支等贓證物，全案詢畢後依刑法妨害自由、傷害等罪嫌移送臺灣台中地方檢察署偵辦，檢察官認陳男等人犯罪事證明確，依刑法妨害自由罪嫌提起公訴。