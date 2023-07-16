日警破獲「移動型」詐騙集團，逮捕似為主謀的暴力團成員。為躲避警方查緝，該集團把高速行駛車輛當「機房」，每天12小時不停靠休息區進行詐騙，人員都在車內如廁。

日本放送協會（NHK）報導，被逮捕的是日本警方指定暴力團（類似黑道組織）成員、28歲的表雅人。

警視廳表示，這個詐騙集團今年5月涉嫌假冒警員，對佐賀縣70多歲女性謊稱提款卡遭詐騙集團盜用，意圖騙取現金，涉詐騙未遂罪嫌。

截至警方目前為止的調查，這個詐騙集團為躲避警方追查，從不在固定處所進行詐騙，而是把行駛在高速公路的車輛當成「機房」，在車內撥打詐騙電話。

詐騙集團成員以日本各地飯店為住處，然後每天從上午8時到晚間8時「上工」，在持續移動的車輛內撥打詐騙電話。

警方研判該詐騙集團至今涉及50起詐騙案、被害金額約9400萬日圓（約新台幣2092萬元），將詳細進行調查。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120716