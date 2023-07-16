男女從交往到結婚常常意指從戀愛踏入經濟條件、雙方原生家庭等現實，而這也是使許多情侶在婚姻這項卡關的主因，美女主播陳尹柔過去是新聞台主播，現在是求職網站公關總監，今年3月和醫生男友結婚，最近她上節目分享自己在擇偶這塊走的是快狠準路線，由於交往過依賴父母的富二代有不好經驗，她與現任老公第一次約會時就問對方有沒有穩定年收入250萬台幣以上，實際條件過了才能談終身大事。

陳尹柔今年3月甜蜜宣布嫁給醫生老公K先生完成登記，婚禮過幾年再辦，但絕對不是先有後婚，只是兩人都是務實的人。近期她上《單身行不行》進一步分享和K先生認識經過，她回憶當時自己30歲，有點焦慮自己嫁不出去，剛好前同事也是友台的主播便提議有好對象想介紹給她，兩人就約出來見面。

【精華版】老公有錢我才嫁！女神級前主播擇偶條件有夠狂

陳尹柔說，簡單打過招呼後，她就坦白跟K先生說如果要交往希望是以結婚為前提，既然要結婚就要考量經濟層面，由於她先前跟一個沒用的富二代在一起過，而她自己是很有主見的人，認為對方就算給她再多錢卻沒有自由，或是還要聽命於公公婆婆，這種關係她覺得不能適應，便主動問對方是否是經濟獨立的人，並說：「我希望如果你是靠自己的話，你至少穩定的年收要有250萬以上」，投資不算在內，加上在台北居住不易，也希望對方是在雙北有房子，她強調是「沒有房貸壓力」的那種，但如果有房貸，她覺得需要的年收入就必須再往上調。

接著，陳尹柔表示，因為前任男友很沒用，她也希望理想擇偶條件是比她聰明、比她能力好的人，如果沒有，陳尹柔直言就很難崇拜對方，嫁給真正愛的人，她更列出條件，是希望婚後主要的開銷由男方支撐，她不會結婚後不工作，但不想要為五斗米折腰，她也補充希望對方是專情、對她好的人，因為之前也跟醫生約會過，但最後發現對方很花心。

陳尹柔笑說，第一次跟K先生約會她就講了一大堆條件，K先生也傻眼，後來她才知道以前K先生都是被倒追的，沒有女生先在第一次約會就「下馬威」說這麼多標準，而K先生後來也沒嚇跑，兩人還分享了彼此的戀愛史，約會結束後依舊保持聯繫，最後戀情開花結果，令陳尹柔有感而發說：「我覺得談感情醜話要說在前頭」，引來其他來賓笑說：「火象星座的嗎」、「好猛」，作家H則表示覺得陳尹柔這樣也好，目標很明確，想要追她的男生可能也不會第一時間被嚇跑，會邊跟陳尹柔聯繫，邊希望提高自己的條件，如果符合標準就可以在一起，或是等陳尹柔慢慢「失守」自己的條件，也不失是一個最實際的做法。