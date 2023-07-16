台南市設置1萬1000席智慧停車格，智慧化比例高達78％，為全台第一。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南市區道路狹窄，停車格位供不應求，市府交通局為增加停車格的周轉率，推動智慧停車格，讓市民及旅客能即時掌握停車資訊。市府交通局表示，目前全市已設置1萬1000席智慧停車格，智慧化的比例高達78％，不僅是全台第一，還榮獲「台灣永續行動獎金獎」。

交通局指出，台南是全台最早採用「智慧路邊停車計費系統」的城市，附加效益至少有3項，一是可增加停車周轉率，讓駕駛人能得知目前的停車狀況，也能增進車格釋出；二是開單無紙化，可減少作業人力及達到減碳效果；三是透過科技掌握車流路況，累積城市智慧化的經驗，將來還可擴大延伸應用。

交通局還說，台南市從2018年率全台之先採用促參BOT建置「智慧路邊停車計費系統」，導入民間最新科技與管理模式，提高周轉率增加停車格供給後，至今已設置4000席智慧停車柱、7000席地磁偵測停車格，智慧化比率為78％，未來還將持續布建智慧車格、提升智慧化比率，藉此提升停車周轉率以增加車格供給。

交通局經由智慧化科技設備蒐集到的停車資訊，還建置全台首創的「智慧停車雲端數據平台」，介接整合各項停車資訊，透過「台南好停APP」提供使用者即時停車資訊、停車導引及停車格預測等服務，減少尋找車格繞駛時間，每次尋找車格時間平均減少約5至6分鐘，近3年累積減少的二氧化碳排放為1070噸，除可降低交通堵塞機率與空氣汙染，也提升停車格周轉率及使用率。

交通局推出的新一代智慧路邊停車計費系統，更首創路邊充電服務，提供「智慧共桿」結合綠能、資訊看板等升級服務。在資訊整合及應用方面，也精進停車導引、即時資訊揭露等服務，希望讓市民享受「更方便、更即時、更體貼、更全面」的永續智慧交通環境。

交通局長王銘德表示，根據成大研究發展基金會今年4月的滿意度調查顯示，智慧停車整體滿意度高達92.36％，且有94.5％的受訪者支持推展智慧停車政策，代表台南市智慧停車管理服務，受到市民高度的認同與支持。