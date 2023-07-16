彰化縣溪湖警分局埔鹽分駐所探尋轄內非法移工時，誤把皮膚黝黑的17歲陳姓少年當逃逸移工，逮捕過程中害少年臉部縫了17針。（本報資料照片）

當天員警穿著便服未出示證件依法定程序盤查，違反執行勤務紀律，當天帶隊的所長葉忠木記小過一支，並調整為非主管職務。（本報資料照片）

彰化縣溪湖警分局埔鹽分駐所探尋轄內非法移工時，誤把皮膚黝黑的17歲陳姓少年當逃逸移工，逮捕過程中害少年臉部縫了17針，原溪湖分局自請處分記所長申誡一支，經縣警局重新評議，帶隊的葉姓所長從重記過處分，並調離非主管職務，局長及當天執行勤務的2名員警分別各予以申誡處分，強調會持續關懷傷者復原情形，妥適處理後續事宜。

彰化縣警察局督察長謝錫釗今表示，本月4日溪湖警分局埔鹽分駐所員警，因盤查意外造成民眾傷害案件，經評議當天員警穿著便服未出示證件依法定程序盤查，違反執行勤務紀律，當天帶隊的所長葉忠木記小過一支，並調整為非主管職務。

另外當天一同執行勤務的2名員警各予以申誡處分，溪湖警分局長黃壬鍵因督導不周申誡處分，並向家屬慰問及致意，後續會持續關懷傷者復原情形，妥適處理後續事宜，有關員警執行職務疏失造成民眾傷害，將移請彰化地方檢察署依法偵辦，後續會依偵審結果追究相關人員行政責任。

謝錫釗強調，對於員警盤查學生意外致傷，本局深表遺憾，面對員警執勤違失案件，秉持不掩飾、不護短、不庇縱之立場，將痛定思痛，深切反省檢討，提列案例及策進作為，強化員警執法程序及觀念，防止再度發生。