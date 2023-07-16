民進黨全代會今日登場，強碰「館長」陳之漢與黃國昌發起的「716公平正義救台灣」遊行，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲也將到場。對此，民進黨發言人張志豪16日指出，遺憾此次遊行成為政治秀場，他也批侯友宜過去在居住正義沒作為，卻要上街遊行，應對外闡明過去在居住這塊做了什麼。

張志豪稍早受訪指出，民進黨尊重人民舉辦集會遊行的基本權利，可惜這段時間以來，遊行主訴求跟主題一改再改，從治安演變成居住正義、司法改革，今天預定出席柯、侯，或是有意問鼎總統大位的鴻海創辦人郭台銘，幾乎混淆視聽，遊行變成政治秀場，「我們是感到有點遺憾，跟原本訴求不太一樣」。

張志豪表示，公共政策是長久累積且漸進的，2016年蔡英文執政以來，在居住正義上，包括屯房稅、社會住宅、住宅法及租賃市場等，都經過長時間努力。

話鋒一轉，張志豪直指，非常遺憾的是，侯友宜至今還是新北市長，應審視任內曾為居住正義做了什麼。他批評，侯對社宅沒想法沒做法，任內規畫掛蛋，文大凱群院出租金昂貴也應降價，在中央推行囤房稅時，也只有新北維持單一稅率1.5％；侯過去對居住正義沒作法，如今卻要上街遊行，讓人感到相當質疑。

張進一步質疑，遊行召集人曾有占用國有地、自用住宅違建等爭議，也應親自面對，涉及違法部分要跟社會大眾清楚交代，而非以直播方式簡單回應，這是遊行有點失焦的部分。

張重申，今日是民進黨全代會，所有黨公職都會在活動現場協助，民進黨尊重人民集會遊行權利，但剛剛提到的侯、黃，以及柯、郭，都應好好提出，過去在居住正義這塊做了什麼，在民進黨政府執政累積且漸進的決策中，國民黨身為最大在野黨，又努力了什麼，這才是必須審視的。