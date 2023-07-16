據「中國消防救援」微信公眾號引述大陸國家消防救援局統計，今年上半年，消防救援隊伍共接報處置各類警情105.7萬起，出動消防救援人員1199.5萬人次、消防車214.6萬輛次，營救被困人員8.4萬人，疏散遇險人員9萬多人。其中接報火災55萬起，死亡959人、受傷1311人，直接財產損失39.4億元（人民幣，下同），與去年同期相比，件數與受傷率分別上升19.9％、9.3％，但死亡率與損失分別下降14.4％、5.7％。

根據中新社報導，上半年接處警總量比去年同期增加9.6％，同期警情數量最多。其中，火災撲救任務占比超過5成，較去年同期增加19.9％，在各類警情中增幅最大。其他類搶險救援警情20.2萬起，比去年同期減少3.7％，搶險救援任務總體減少，

其中，自然災害救援1045起，比去年同期減少79.6％；危化品事故救援8320起，比去年同期減少12.4％。接處社會救助警情19.9萬起，較去年同期增加3％，以取馬蜂窩、抓動物、開門三類任務占比較大，分別占救助警情的34.3％、25.9％和20.7％；承擔抗旱送水任務4660起，較去年同期增加1.4倍。

從火災情況看，上半年，隨著疫後的社會秩序逐漸恢復常態，誘發火災的各類風險增多，火災總量整體上升19.9％，特別是因人員戶外活動大幅增多，戶外及垃圾廢棄物火災達到29.5萬起，較去年同期上升34.8％，占火災總數的53.8％。