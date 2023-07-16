受泰利颱風外圍雲系影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布4縣市豪雨、大雨特報，今日屏東恆春半島有局部大雨或豪雨，台南、高雄、台東地區、蘭嶼、綠島有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

4縣市豪大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今年第4號颱風「泰利」，上午8時位於鵝鑾鼻西南方620公里海面上，以西北西方向朝雷州半島前進，直接影響台灣的機率低，不過基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島及澎湖、金門沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

氣象局表示，今天受颱風外圍雲系影響，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，大氣環境較為不穩定，南部、東南部地區、午後中部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，而桃園以南多數地區出現午後雷陣雨的機率偏高，雨勢有機會延續到晚上。

高溫方面，各地仍高溫悶熱，桃園以北、中南部及台東地區仍有局部36度高溫發生的機率，其他地方則在32到35度，請多補充水分並注意防曬。

「台灣颱風論壇 天氣特急」也在臉書發文，受颱風外圍環流及低壓帶水氣雙重影響，恆春、台東、蘭嶼、綠島、屏東南部今天容易有持續性大雨，墾丁已經出現強降雨，同時海面風浪稍強，請避免從事海上活動。