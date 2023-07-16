網路流傳「罵人價目表」，整理出台灣人常用罵人語彙判賠的金額。李姓男子因不滿王男在群組常傳裸女圖，2人在群裡爆發爭執，李男事後貼了一張「罵人價目表」，罵「Ｘ」判賠0元，反而狂罵「Ｘ」，遭李男提告求償100萬元，而法官審理看完群組對話內容，判賠5萬。

根據判決指出，李男因緣際會下認識1名曾姓男子，由於李男喜歡泡湯，曾男邀請他加入泡湯群組內，但卻有名王姓男子時常在群組內傳裸女圖，其他成員制止，李男見狀也加入發聲行列，結果卻引起王男不滿。2019年9月間，王男於群組先寫「神經病」，李男見狀隨即張貼一張「台灣罵人價目表」，但其中「Ｘ」記載判賠0元，而神經病30萬元。王男看完「罵人價目表」後，先回李男「哇肏要30萬」接著在群組內狂譙「Ｘ」，短短10多分鐘內就傳了上百個「Ｘ」，後來王男還傳「牲畜」、「白癡」、「神經病」等字，被李截圖告上法院，求償100萬元。

王男挨告反駁，稱李男加入群組後時常藉機挑釁滋事，利用訴訟來賺錢，且李男至今都沒出示手機原始截圖，是他竄改對話內容，要羅織他入罪。

高雄地院審理時，法官傳訊群組內其他成員作證，也證實王男曾在群組說神經病，但因為價目表說罵「神經病」要30萬元，後來王男就傳了「Ｘ」訊息，但以為2人只是在玩，覺得太幼稚，也沒有再關注訊息內容。

法官認為，且除了「Ｘ」以外，王男還傳「牲畜」、「白癡」等在社會通念及文字、口語意義上均含有輕蔑貶抑他人品格、聲譽之意訊息，且依據前後文，應該是指涉李男無異。綜合事證，認為王男傳訊內容，動機是以貶損李男人格、名譽為其目的，王男曾身為醫師，應知語詞意涵，判他要賠5萬元。可上訴。