日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川，近期接連被旗下男藝人指控性侵，雖然現任傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子透過影片道歉，但仍止不住風波，78歲演員服部吉次昨（15日）開記者會指控，自己在70年前、年僅8歲時遭喜多川性侵，他的小學同學也跳出來表示，自己也是受害者。

隨著多位受害者出面指控強尼喜多川，讓服部吉次有勇氣站出來揭發。78歲服部吉次是已故作曲家服部良一的次子，強尼喜多川和服部良一因為表演工作而有好交情，當時年僅8歲的服部吉次把20出頭的強尼喜多川視大哥哥，沒想到強尼喜多川有一天晚上突然要服部吉次對他做親密行為，因為他疼痛難耐，對方才作罷。

服部吉次隔天告訴姐姐，對方卻制止「不要說這種噁心的事」，讓他不要再跟家人提起，服部吉次表示，他遭侵犯持續2年半、約100次，甚至是到服部吉次家玩的同學也遭強尼喜多川伸狼爪，時間長達1年半，這位同學痛苦說：「非常震驚、還有恐懼」。

影片取自《KYODO NEWS》若有移除請見諒

2019年去世的強尼喜多川負面消息連環爆，傑尼斯還為此成立特別調查小組，現任傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子並透過影片致歉，但仍止不住風波，更傳出聯合國人權理事會將在7月下旬展開調查。

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