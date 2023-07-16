前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」遊行今（16）日下午14時登場，並提出「司法改革」、「居住正義」兩訴求。曾幫柯文哲操刀Line＠帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡提出六點分析，並直言這場社會運動就是「聰明的人拉著笨蛋出頭」，對於民進黨來說就是看戲罷了。

針對公平正義救台灣遊行，吳靜怡今在臉書提出六點分析。首先，「沒有明確的目標和訴求」，吳靜怡認為，社會運動需要有清晰、具體且可行的目標和訴求，這場遊行，隨著主辦人的狀態，到最後變成「反民進黨」四個字，使運動的目的缺乏明確和可信，反而變成多人造勢場合。二、「缺少廣泛的支持和參與」，當這場「社會運動」成為館粉、昌粉時，導致不同社會階層、背景和意識形態的人很難參與。 三、「形象不符 非暴力抗議」，館長的人設脫離這個精神，尤其MV的樣子很嗆像是幹架，在社會心理學裡，很難讓民眾靠近，更別說黃國昌的言語暴力。

接著為「薄弱策略和組織」，吳靜怡認為，必須包含有效的溝通、集會、示威和其他形式的抗議，就於居住正義中的囤房稅，地方首長才是真正制定的關係人，就連國民黨地方首長都不願意評論，反而不斷蹭總統參選人。五、「不見持久性和耐心」，黃國昌、館長屬於社會中最沒耐心的人格特質，反而不支持這場遊行的群眾顯得相當有耐心，以各種方式採取各種觀點辯駁和行動。六、「不具適當的領導力」，這場社會運動缺少「受人尊敬」的領袖特質，館長、黃國昌都是社會的中階分子，這兩年的行為都沒有為社會底層的人付諸行動，當然沒有贏得尊重。

綜合以上，吳靜怡直言，這場社會運動就是「聰明的人拉著笨蛋出頭」，典型真人版的阿福與技安，想當初，阿福與技安是怎麼爆打國民黨獲得聲量和粉絲，對於民進黨來說就是故技重施、看戲罷了。

公平正義救台灣遊行今舉行，主要為喚回司法正義及落實居住正義兩大訴求，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲皆會到場，各界也高度關注。