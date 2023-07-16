油價連2漲！中油宣布明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.4元，調整後，92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.7元。

受墨西哥油田爆炸損失70萬桶原油、沙俄2國協力減產原油等因素影響，導致國際油價上漲。中油表示，浮動油價公式依循的國際指標油價周均價上漲3.68美元，新台幣兌美元匯率升值0.006元，國內油價依公式計算漲幅為3.84％。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲1.0元及1.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.2元及0.9元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.6元及1.3元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.4元。