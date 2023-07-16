雲林縣政府結合健康路跑與蔬食2大元素，在古坑鄉綠色隧道舉辦「第1屆蔬跑盃」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府、慈濟慈善基金會等單位響應聯合國SDGs永續發展目標，結合健康路跑與蔬食2大元素，16日在古坑鄉綠色隧道舉辦「第1屆蔬跑盃」，吸引逾3000人參加，雲林縣長張麗善希望透過此次活動，讓更多人認識雲林農產及蔬食生活方式，進一步推動減碳成為民眾的生活態度及實際行動。

「第一屆蔬跑盃」由雲林縣政府、慈濟慈善基金會、中華文化總會、仙饌扶輪社、天元扶輪社共同舉辦，邀請「超馬老爹」羅維銘領跑，賽事分為5K、10K與「跑得開心組」3個組別，雖然不是全馬賽事，仍吸引來自全台各地知名馬拉松跑團報名參加，包括大腳丫長跑團、基隆好馬等。

張麗善表示，這次路跑選擇在綠意盎然的雲林古坑綠色隧道，路線規畫也充分呈現了雲林縣的特色，沿途都能看到雲林盛產的鳳梨、芒果、甘蔗等農產品，是一場真正的「蔬跑」賽事，希望跑者們除了享受蔬跑樂趣外，活動後也能順道前往雲林各景點，推薦古坑咖啡、古坑夜景、草嶺風光。

張麗善表示，希望藉由「蔬跑盃」路跑活動，讓更多人知道雲林是1個擁有豐富農產的地方，透過「吃當地、食當季」，減少食物里程碳排放，並體驗自然與蔬食結合的生活方式，養成以低碳飲食為主要習慣，進一步提高大家對永續生活的意識，集結眾人永續力量，達到淨零排放目標。

此次蔬跑盃的一大特色是融入蔬食市集元素，現場有來自全台各地的蔬食創意小吃攤位，包括慈濟推出的「斗南、西螺、虎尾、斗六、北港」地方風味攤位，以及「蔬食8」、「初蔬食」共同合作的各種蔬食攤位，提供飲品、甜點與鹹食供參賽者多元選擇。