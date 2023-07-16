現年61歲的香港知名喜劇男星周星馳，自去年驚喜開通社群後，一改以往低調作風，頻頻在社群上發文，還無預警宣布正在籌拍新電影《少林女足》，許願徵求一大群美女當演員，引來許多網友熱烈討論，而香港知名女星蔡思貝與周星馳交情甚好，她甚至拍攝影片致敬周星馳風格搞笑秀球技，網友紛紛力挺她成為參演新電影。

今年年初周星在社交媒體上曬出他當年主演的經典影片《食神》的劇照，勾起網友了不少美好回憶。其中不少港台藝人紛紛回應周星馳貼文，其中周星馳對TVB視后蔡思貝相當熱絡，只見蔡思貝在留言區留言：「我希望做你的小弟！」周星馳則回復蔡思貝：「答應你！怎樣報答我？」隨後蔡思貝又回復：「叫你聲老大！希望緣分讓我好好報答你。」

而前陣子周星馳在IG更新動態表示正在籌備新片《少林女足》徵求一大群來自世界各地的美女，條件要身材標緻、天資聰敏和體能出眾，只要符合條件都能透過email報名，立刻引起轟動。視后蔡思貝於15日主動曬出一支經過精美剪接的搞笑影片，只見影片中的她遊歷世界各地苦練足球，大展球技，不論用慢走的方式踢足球，或是利用床頭的床桿倒立用一指做「伏地挺身」，更秀出穿著白色泳裝的火辣身材，頗有星爺無俚頭的搞笑風格，她也在貼文幽默表示：「致星爺，日子感覺過得好快。由你生日，到現在已經三個禮拜了。可能遲來，但整個旅程每一刻我也是想著你的，我走了九個城市，拜候武林各界高手，修練自己，我準備好了。」似乎用對星爺「獻身」自薦爭取演出。

該影片曝光後，許多網友發現她致敬許多周星馳電影中的經典造型，紛紛留言讚美：「好搞笑哈哈哈哈哈哈哈好有喜劇feel」、「希望周星馳先生的新電影可以看到你」、「倒立那個是如何做到的，好奇」、「新鮮的會動的貝貝！！！期望有機會和星爺合作」、「貝貝有個有趣的靈魂～」、「希望星爺新電影請你當女主呀」