花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭因周邊民生與店家汙水多排放於內，不時有優養化問題，除縱管處積極施作設施改善，附近餐飲業者近年則裝設油水分離器，並使用水果、無患子等天然酵素清洗餐具，減少汙染源的產生。 （羅亦晽攝）

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭為堰塞湖，因周邊民生與店家汙水多排放於內，不時有優養化問題，花東縱管國家風景區管理處雖透過人工濕地淨化水質，但效果有限，且汙水系統部分受損，為完成斷汙源目標，未來將布設管線截取汙水並改善汙水廠設施，整體工程預計2至3年完成。

鯉魚潭是一處凹地，周邊污水包括部落民生汙水、餐廳店家汙水等因早年未接管排放都會流進潭內，且因水源無妥善處理，進而產生優養化等問題影響生態。

縱管處長郭振陵指出，鯉魚潭南是個凹地，周邊的水匯流於此，早年曾透過截流和闢建人工濕地淨化水質，但目前已無法負荷汙水產生速度，且部分系統也已受損，目前正準備進行相關工程改善。

郭振陵說，考量抽潭水送往他處處理不僅管線挖埋不易，且維護管理費用高，因此採地利方式，布設管線截取汙水，同時改善潭南汙水廠設施，將汙水處理後排放至人工濕地淨化，最後再放流潭內。

郭振陵說，第一期工程配合潭北步道拓寬計畫進行，將一路往潭南方向施作，西段預計明年啟動，汙水廠工程預估明年或後年完成，整體工作至少還需2至3年的時間，屆時也會配合碼頭工程完成岸際底泥清除及清淤作業。

縱管處鯉魚潭管理站主任蔡威平說明鯉魚潭優養化現況，2015年起委託東華大學定期監測鯉魚潭的水質變化，據短期指標卡爾森指數，大多都是普樣狀態，偶有優養情形，中期指標藻類指標結果亦然，就長期來看水質目前穩定尚未有惡化的走向。

蔡威平說，除縱管處積極改善汙水問題，附近餐飲業者近年在花蓮縣環保局鼓勵下，裝設油水分離器，排放汙水前初步過濾油質，周邊商圈協會則推廣使用水果、無患子等天然酵素清洗餐具，多少都能減少汙染源的產生。