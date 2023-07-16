敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，一名70多歲的阿嬤年輕時為愛美，不間斷補充荷爾蒙，停經後還糾團出國打高劑量胎盤素，導致罹患乳癌三期，沒想到阿嬤竟說「寧可早死也不要變醜」，罹癌消息在朋友間傳開，曾一起出國打胎盤素的好友也紛紛就醫檢查，結果10人中就有3人確診乳癌。

陳榮堅於個人部落格指出，阿嬤沒有家族病史、不菸不酒、作息也正常，到他的門診卻診斷出乳癌第三期，找不到可能致病因子令陳榮堅相當疑惑，細問才發現阿嬤未停經前，為讓皮膚變得更好，過量地服用荷爾蒙，替阿嬤開立荷爾蒙的醫師到最後都不願再給相關藥物，但阿嬤不聽勸，停經後仍持續補充，甚至揪團出國打高劑量的胎盤素。

陳榮堅驚訝地問阿嬤，「難道妳不知道長期大量地使用荷爾蒙，會增加罹患乳癌機率嗎？」沒想到阿嬤竟說「寧可早死也不要變醜。」事後和阿嬤一起糾團打胎盤素的朋友也很緊張，紛紛到醫院檢查，10人當中有3人確診乳癌。

陳榮堅分享另一名個案，60歲婦人也沒有任何不良生活習慣及家族病史，發現乳房有硬塊，就醫檢查罹患乳癌，詢問才知道婦人停經後買蜂王膠保養，但婦人吃的蜂王膠外包裝上沒有任何產地、成分、日期等標示，推測婦人罹患乳癌恐和長期使用來路不明的保健食品有關。

陳榮堅說，有些保健品會標榜對女性有美容效果，為凸顯服用後的成效，成份裡會添加女性荷爾蒙，他強調不是不能使用這類保健品，但是要買來源透明、安全，否則會對健康造成危害，且是否需要補充荷爾蒙，應諮詢醫師建議，並依照指示劑量服用。

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