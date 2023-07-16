陸生參訪團16日參訪捷安特自行車文化探索館。(馬英九基金會提供)

應馬英九基金會邀請來台訪問的大陸37名師生，16日到台中參訪巨大集團「自行車文化探索館」，從首日的台積電創新館拉回到傳統產業，學生們有不同的心得與收穫。馬英九基金會執行長蕭旭岑則說，昨晚前總統馬英九宴請參訪團，也與率隊的北京大學黨委書記郝平達成共識，這次交流只是開始，未來希望每年推動。

來自大陸5所大學、共37名師生，今天一早搭遊覽車抵達自行車文化探索館，館方為他們進行長達1小時導覽，讓師生了解台灣傳統產業的發展。就讀湖南大學四年級的孫鵬說，自己是理工科學生、學的是材料科學與工程，平常也很常騎自行車，對自行車的製造發展與工程設計很感興趣。

就讀北京大學二年級的陳詩嫿則說，昨天在台積電創新館看了晶片，對其中一句話「創新無處不在，創新改變我們的生活」印象深刻，今天看自行車產業、走過其200年發展歷程與許多自行車不同的設計、功能，真的驗證了那句「創新改變我們的生活」，參訪探索館也讓她找到自己的節奏。

蕭旭岑表示，馬英九昨晚設歡迎晚宴，他致詞時強調在73歲生日前獲得蔡英文政府同意讓大陸團來，在這個時刻有這麼重要的團來訪，對兩岸和平、局勢穩定幫助很大，是他收到最好的生日禮物；這場參訪只是開始，未來希望每年推動台灣學生到大陸、陸生來台灣參訪，盼透過讓兩岸學生多交流，降低衝突的可能。

蕭旭岑也轉述郝平的話說，兩岸都是炎黃子孫，要推動讓兩岸年輕人有更多緊密認識與合作，他身為北大一把手也會努力推動，希望明年起能每年都有類似的活動。