大陸官方將在17日公佈上半年GDP等經濟數據，針對經濟學者等專家問卷調查顯示，有40％的經濟學家認為第2季GDP增速為6.5％至7％。值得注意的是，有高達8成受調經濟學家認為，債務風險會成為大陸下半年經濟復甦政策發布的重要考慮因素，強調地方債與房地產債務仍是防範重點風險；加大宏觀政策調節力道不是各項政策同時加碼，發布大規模經濟刺激的可能性較低。

在第2季GDP增速預期方面，據《經濟觀察報》在包含投行、研究機構和政府經濟學家等77份有效問卷中，有40％認為增速為6.5％至7％占比最高。另有12％認為在7.1％至7.4％區間；12％認為5.1％至5.4％；10％認為7.5％至8％。同時有56％認為全年GDP增速為5.1％至5.5％。例如渣打銀行大中華及北亞區首席經濟學家丁爽就分析，今年大陸第2季和全年GDP成長率分別為5.8％和5.4％。

在經濟復甦方面，本期調查認為「三駕馬車」的作用占比分別是，消費46％、投資46％與外貿8％。

就如何穩固當前經濟復甦趨勢的發力點，大陸經濟學家給出了較為一致的建議。上海財經大學校長劉元春指出，首先要促消費、穩投資、穩就業，其次實施積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策；北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，除了提高居民收入和穩定就業預期之外，還需要重點穩固市場主體信心，現在的癥結在於企業不敢投資、居民不敢消費。

就大陸當前是否面臨「流動性陷阱」一問題，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平則認為，大陸離流動性陷阱還有一段距離，但需求不足、預期不穩的苗頭仍需警惕。