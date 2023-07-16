新北市攜手國立陽明交通大學、國立政治大學、台北市立大學、台北馬偕醫學院等頂尖大學，今年暑假推出「高中自主學習專區」100門以上的免費課程，囊括大學18學群的線上課程供學生自由選課。

教育局表示，新北市111學年度起與國立陽明交通大學簽訂合作計畫，高中各校可為同學精挑細選線上課程，學生修習後可以獲得免費證書。暑假期間，更推出全國規模最大的「高中自主學習專區」給高一新生，提早啟動對於大學科系的想像與探索。連結https://www.ewant.org/local/enterprise/collegepage.php？id=297，點選「課程探索」，即可選擇100門以上免費18學群課程，透過自主學習方式，與大學接軌。另暑假推出的雙語線上遊學團亦大受好評，讓學生能在暑假選讀歐洲最大磨課師平台所開設的課程。

板橋高中教務主任林福全表示，高中自主學習專區對於學生而言，可以讓學生於彈性學習時間進行自主學習規畫，教師接受過培訓認證皆能指導學生輕鬆入門。多數同學利用每周2節課，依照興趣選擇課程，上完課還可積累學習歷程，很有成就感，這100多門課程也都對應到大學學群，非常符合目前的高中學習需要。

樹林高中學生賴佳妤表示，很滿意台北市立大學的雙語假日微課程，在烹飪的過程中使用雙語和同學互動，激發不少創意與靈感，也增加了語文表達能力。中和高中學生李采真表示，很喜歡政大教育心理課程，從心理學的角度切入，讓自己理解可以用方法策略來解決學習或生活上的問題；時雨中學學生劉恒妤也對馬偕醫學院生物化學科技微課程非常著迷，當看到液體中竟然可以產生黃金的氧化還原反應時，更加確定自己對未來學習科學的志向。

此外，教育局表示，新北市今年度已攜手「台灣聯合大學系統」清大、陽明交大、中央、政大等4校，共同簽署課程合作MOU，112學年度將由大學教授專班開設AI人工智慧、生醫科技等熱門課程，供新北市公立高中菁英學子跨校選修，不僅順應未來科學人才培育的趨勢，也讓新北在地就學資源整合再開啟新的里程碑。