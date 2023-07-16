孝親獎》温昇豪從家裡么兒變定海神針！演這部戲讓父親覺得光宗耀祖

第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》將陸續邀明星分享孝順父母的故事，並呼籲大家「行孝一定要及時」。戲劇男神温昇豪定義的孝順，是不讓長輩擔憂，「把自己的部分做好、努力不讓父母擔心」。他坦言自己過去在求學過程中難免讓父母擔心他的課業、覺得他叛逆，「慢慢長大後。找到我的人生方向後，就開始不會讓父母擔心了」。

温昇豪分享自己實踐孝順的方式，就是把本分做好、家庭顧好，因為他已經為人夫、為人父，不再只是純粹兒子角色，他深知父母最希望的就是他把家庭照顧好，因為父母就是讓他從小在安穩家庭環境下長大，「所以他們對我的要求、期待也不過爾爾」。

温昇豪認為把本分做好、家庭顧好，就是滿足父母的期待就是孝順的表現。（陳俊吉攝）

他回憶成長過程中爸爸對他講過印象最深的一句話「家裡是你永遠的避風港」，「我爸爸說，家裡不差一雙碗筷，在外不如意，隨時回來吃飯！」這段話對他很受用，讓他知道就算一個人在外闖蕩、受了滿身傷，回頭仍有避風港可以療傷取暖。

他今年五月帶爸媽和哥哥全家人一起去東京玩，其中只有從東京到富士山那一段自駕開車，其他時間爸媽都很開心跟著他們一起搭地鐵，「我滿開心父母還能走動，跟著我們搭地鐵，疫情前爸爸就這樣跟我們拖著大包小包行李搭地鐵，他說很懷念那種感覺，所以今年還是一樣，我自己都很累，但老人家很開心」。

他很希望趁著父母還能走動時帶著他們多走動、增加回憶，「希望一年都要有一次全家度假旅遊。說白一點，這樣的機會只會遞減，趁他們還能走動時，我也想要多陪他們。尤其祖孫三代一起在異國，感情會更貼近更親近，家人之間的感覺更黏，因為我們長時間沒住在一起，我和哥哥都開枝散葉、有各自家庭，但到了到異國，彼此眼中只有對方、只能依靠對方」。

温昇豪坦言，度假時，「哥哥與我這弟弟變得強大，尤其我被需要的感覺很強，也讓他們感受到這個家裡最小的兒子能在外面做一些事，讓他們知道我真的長大了！前幾年出國時就有這種感覺，這3年父母更衰老了，這次出國更有感覺，從一開始的訂票、訂房到後來在外面餐廳點餐、遇到住宿房務問題，都是我決定，臨時遇到什麼突發挑戰，例如自駕時迷路上錯高速公路，當他們都很緊張時，雖然我也不熟，但我相對穩定，成了他們的定海神針。小時候我是最小的兒子，但出國旅行到了異地，我好像變成團長，樂於照顧每個人，他們的需求是我在處理，是我在決定很多事」。

温昇豪的父母多年前搬回屏東老家居住，過著減法生活，與自然合而為一，他與哥哥則分居台北、高雄，家人長期各過各的生活，尤其他與哥哥各自成家立業、開枝散葉10多年，他說爸媽早有自己的生活節奏 ，不會特別要求孩子要幹嘛，過得很自在，彼此都很尊重而不會干涉對方生活。

温昇豪慶幸自己的人生應該不曾讓父母傷心失望，不過他小時候功課不錯，爸爸對他的期待是希望他讀建中、考台大，「我的腦袋應該是可以讀建中、附中或成大，但後來高中聯考數理考太爛、吊車尾上，爸爸希望我重考，但我堅持不重考、有點忤逆他，可能當時有讓他覺得失望」。

談及讓父母最驕傲的一刻？温昇豪說，「10多年前開始工作穩定，他們還滿開心，有些作品被看見、大家耳熟能詳，成為茶餘飯後的談資。尤其2008年主演客台《大將徐傍興》，徐傍興是台大醫院首任外科主任，也是美和中學創辦人，而我的家族也是客家人，在屏東是望族，叔公是屏東立委、也曾是美和的董事長、校長，感覺演這部劇好像跟這家族有連結，雖然當時沒有大紅，但對鄉里的意義不同，爸爸當時很開心我的演出讓客家人在台北也逐漸被重視、讓客家文化被看見，有種光宗耀祖的感覺，讓他與有榮焉」。