新北市陳姓男子涉用性影像恐嚇被害女子，士林地檢署檢察官林思吟，7月14日搜索查扣陳男手機、電腦，訊後認陳男犯罪嫌疑重大但無羈押必要，諭知交保，並首度依《犯罪被害人權益保障法》增訂的「犯罪被害人保護命令」專章，核發犯罪被害人保護命令，禁止陳男散布、重製及以他法供人觀覽性影像，避免被害人二度傷害，用以防制數位性暴力。

士檢指出，日前檢察官偵辦一起恐嚇案件，發現陳男涉嫌以性影像恐嚇被害女子，收案後主動指揮淡水警方搜集相關證據，7月14日持搜索票搜索查扣陳男手機、電腦等證物。

檢察官訊後認為，認為陳男犯罪嫌疑重大但無羈押必要，諭知1萬元交保，並禁止陳男散布、重製及以他法供人觀覽被害人之性影像，並依《犯罪被害人權益保障法施行細則》及法務部頒布「檢察機關辦理犯罪被害人保護命令章應行注意事項」之相關規定，立即傳真陳男及被害人現居地之警察局勤務指揮中心、性侵害及家庭暴力防治中心，以具體行動強化保護被害人人身安全及權益維護，避免二度傷害，落實新法對犯罪被害人權益之保障。

士檢檢察長顏迺偉指出，檢察官以同理心及專業之態度，主動、積極保護被害人所做之種種努力外，也藉此對外表示，新興數位性別暴力議題向來為法務部及檢察機關所重視，新法從被害人之需求出發，建構嚴密保護網絡，賦予檢察官於必要時，得依職權主動核發犯罪被害人保護命令之權利。

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