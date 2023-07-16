一名就讀高雄某科大進修部的女子A，對女同學B有恩怨，便在班級群組裡面傳訊要B女「不要亂摸別人老公」，慘被B女控告妨害名譽。橋頭地院審結，依散布文字誹謗罪，處拘役25日，得易科罰金2萬5千元。可上訴。

判決書指出，A、B女同為高雄某科技大學進修部的學生，2022年11月間A女對B女因細故而心生不滿，便在班級群組上對B女喊話，稱「活過一甲子拜託儀態舉止端莊些，別人的老公不要亂摸，都被你摸光了，我都擔心我們班男同學會滯銷」等語，讓B女深感受辱，憤而截下對話紀錄報警提告。

橋頭地院審理時，A女坦承誹謗B女，法官認為A女自白與B女證述、證人說詞大致相符，勘認罪行；法官審酌A女在多數人可看見的通訊軟體LINE群組上，傳送足以貶損B女名譽的字句，已經讓B女名譽受損，明顯欠缺尊重他人名譽的觀念，實在不可取，但考量A女認罪，迄今未與B女達成和解等一切情狀，依散布文字誹謗罪，處拘役25日，得易科罰金2萬5千元。可上訴。