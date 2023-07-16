孝親獎》只有愛不會被AI取代！温昇豪和父母坦然聊生死

温昇豪的父母都70多歲了，身體健康檢查時紅字難免，他說自己只能期待父母心情愈來愈舒坦，免於過多憂慮。受訪當下，戶外剛好一陣強風吹過，讓他更有感而發行孝要及時，不要等到「樹欲靜而風不止」，認為要趁父母在世時多愛、多做，「人離開時再來哭天搶地的時代已經過了，就是笑著送吧。現在的人對於生死議題更能處之泰然。」

他說以前長輩避談生死，跟他們聊保險可能覺得「你在詛咒我死」，現代長輩則大多可以接受生前契約、坦然面對生死話題，也能理解如何善終是很重要議題。他一直在說服、教育自己，死亡每天都在發生，死亡也代表這生命在人世間的業也還完了、已經功德圓滿，應該像迎接新生命一樣，另一個生命的離開，不管是被接引到西方極樂世界，或是上天堂，都應該是值得喜悅的事情。雖然遇到的當下的一定會很震驚，但我告訴自己，這一天一定會到來」，在這之前，對於周遭值得愛的人都要好好愛他，父母、小孩和另一半是當然首選，有餘力再好好愛其他周遭的人，「因為只有愛，是不會被AI取代！」

溫昇豪近年已可以跟父母坦然聊生死話題。（陳俊吉攝）

他說自己常常在思考，「AI興起後，我再也不能教小孩任何東西，他們一定比我更清楚，再過幾年，我的孩子根本就不需要我，而唯一不會被AI取代的就是血脈，就是我這份愛！愛是無法用科技取代，她只要愛我就會盡孝，就會知道我的需求，就會知道我此刻在想什麼」。至於女兒將來怎樣做才是孝順？他只期待女兒將來過她自己想過的日子，「她是我唯一的孩子，不會要求她一定要幹嘛，只希望她把人生過得快樂，懂得自己要什麼」。

溫昇豪坦言最近5年開始跟父母聊死亡話題，雖然爸爸還是會避談，但媽媽可以很自在地聊，還說希望樹葬，因為她覺得人死了還要弄個牌位是讓子孫覺得罣礙，每個人都有自己的人生，不要為了這事讓天上的、人間的都掛念，所以撒葬就好。

「我也說好啊，以前的我無法談這個，可能會說講這幹嘛、不吉利，但我現在覺得很OK，畢竟我也40幾歲了，常參加婚喪喜慶，拍那麼多戲，預習過很多人生，甚至有可能比父母先走一步，所以應該打開心胸去講，雖然對著父母講這些可能他們覺得不吉利。我也說希望將來是撒在樹下，畢竟盒子裡裝的是過世的人不是老人，現在的我們對生死議題都相對豁達。對我來講，這也是一種孝道表現，就是我願意往他們心裡奔去，他們心裡在想什麼，我往那地方走」。