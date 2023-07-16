英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）考慮在今年秋季內閣改組時卸任，且不會參加下一次選舉。

多家外媒引述《泰晤士報》報導，華勒斯在接受該報採訪時透露了辭職打算，也已於6月16日向首相蘇納克告知了自己的決定。消息人士告訴《 BBC》，蘇納克政府預計將在9月進行內閣改組。

今年53歲的華勒斯一直很受保守黨黨員歡迎，他於2019年擔任國防部長，是保守黨在任時間最長的防長。華勒斯先生告訴《泰晤士報》，「我於1999年在蘇格蘭議會進入政界。那已經是24年前了。7年多的時間裡，我的床頭放著3部手機。」

從前首相強森到特拉斯，再到現任首相蘇納克，華勒斯一直擔任防長一職，並且在蘇納克上台後幫助政府制定了俄烏戰爭的應對措施。他對《泰晤士報》說，他成功將英國國防預算增加了240億英鎊（約新台幣9690億元），這是他出任防長以來取得的成績之一。

他此前曾試圖競逐北約秘書長職務，但最終未能贏得美國的支持，現秘書長史托騰柏格繼續擔任這一職位。

華勒斯還在採訪中說，到本世紀末，世界將變得更加不安全並陷入衝突，「無論是冷戰還是熱戰，我認為我們都會處於一個困難的境地」。

他指出，英國可能會捲入非洲與蓋達組織和伊斯蘭國等組織的衝突，他也對中國在南海的擴張、地區局勢，以及核擴散等問題表示擔憂。在俄烏問題上，他認為若俄羅斯失敗，俄總統普丁可能會尋找新的攻擊目標，比如西方通信和能源供應的海底電纜。

由於選民對執政13年的保守黨不滿，以及英國持續面對通貨膨脹等危機，一些保守黨人士認為華勒斯若卸任，對保守黨而言，恐怕是個相當大的打擊。