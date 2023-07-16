小孟老師在臉書上分享12星座下半年的旅遊運勢，其中巨蟹座有望談異國戀情；處女座可前往3個國家來讓運勢加分；天秤座則是可透過旅行社的團體之旅，結識到理財貴人或投資高手，使財運獲得加分。

▍牡羊座

牡羊座的旅遊運勢增強，出遊若能找個安靜思考的地方，或放鬆沉靜的渡假村能幫助對人生的思索有新的體會。

▍金牛座

金牛座今年容易忙碌於工作，而錯過最佳旅遊時間，建議放下手邊工作感受大自然的洗禮。若能將看見的事物記錄下來，能有效紓解工作壓力迎接嶄新的里程碑。

▍雙子座

雙子座在今年身體無法得到充分活動，建議下半年透過旅遊踏青舒展筋骨、活絡身心靈，發覺生命真諦。

▍巨蟹座

巨蟹座單身的朋友在下半年容易有異國戀情或出遊有豔遇，可多安排旅行。除了增廣見聞，還能增加桃花運機會，跟團活動最適合。

▍獅子座

獅子座在下半年工作中會有頻繁出差機會，建議適度休息，不出差時選擇浪漫海灘之旅必能調劑內心的愉悅。

▍處女座

下半年若想轉運的處女座，不妨可前往至日本、新加坡、加拿大能幫助整體運勢加分。

▍天秤座:

天秤座若想要投資理財，不妨尋找旅行社來場團體之旅，在旅行團中會出現理財貴人或投資高手，使財運獲得加分。

▍天蠍座

天蠍座在旅遊時容易衝動消費，買了許多毫無價值的商品回家，建議下手前需多三思，避免錢財流失。

▍射手座

射手座今年若有出國計畫，容易會遇到突然其來的變卦，雖然有些波折，但ㄧ切仍然能順利進行。

▍摩羯座

摩羯座若想外出旅行又怕花太多錢，也擔心旅行會耽誤工作，建議不要想太多好好渡假一番，切勿外出旅行還處理公務，以免造成身邊的人不悅。

▍水瓶座

水瓶座在下半年外出旅行千萬不可向同行者抱怨工作、感情，倘若不聽勸，容易影響身邊人出遊興致，盡量多說快樂的事物，才能擁有愉悅的渡假時光。

▍雙魚座

雙魚座在下半年旅遊運增強會有許多好事發生，建議結伴出遊，將能在旅遊過程中遇見很多有趣的事物。