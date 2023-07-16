脫拉庫將於「鐵漢柔情」系列演唱會開唱。（Legacy Taipei 提供）

從少年唱到大叔的資深搖滾獨立樂團「脫拉庫」，8月將在Legacy「鐵漢柔情」系列開唱，這幾年陸續推出單曲〈大叔沒有悲傷的權利〉、EP《望你早歸》譜成「大叔辦公室三部曲」，即將用這場演唱會打造最終章。這次大叔們要組成「求愛特攻隊」，用熱血音樂鼓勵大家「身為中年大叔不管人生過得再苦再累，還是有追求真愛和夢想的權利」，希望來看演出的每個人都有Happy ending。

這次收到Legacy「鐵漢柔情」系列的邀請，脫拉庫不改一貫的幽默風格表示：「我們不怎麼鐵漢也不柔情耶，應該是比較…純情？」他們近期頻頻在臉書上提示將有新作品的消息，也搶先透露：「會有一次3首新歌，每首都老少咸宜，很好聽喔！」身為成軍1／4個世紀的資深樂團，脫拉庫預告這次演唱會準備了許多陪伴大家長大的歌曲，還會有意料之外的驚喜，並向歌迷們喊話：「樹欲靜而風不止，錯過這場說不好就要下輩子！」

今年參與了多種不同形式的演出舞台，即將再度回到Legacy舉辦專場，脫拉庫表示最喜歡的還是專場演出：「因為最完整，回頭來看也會記得最清楚，而且想怎麼搞就怎麼搞（笑）。我們最喜歡大家事後告訴我們：『聽完表演後是笑著回家，開心好幾天！』」脫拉庫《脫拉庫求愛特攻隊》演唱會將於8月18日在Legacy台北、8月25日在Legacy台中開唱，門票本月17日啟售。