白俄前1天指出，瓦格納傭兵正在首都明斯克（Minsk）東南方一處靶場訓練該國士兵。（圖／美聯社）

烏克蘭及波蘭官員今天表示，瓦格納集團在俄羅斯兵變失敗後，傭兵已抵達白俄羅斯。白俄前1天指出，瓦格納傭兵正在首都明斯克（Minsk）東南方一處靶場訓練該國士兵。

路透社報導，烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）發言人狄姆欽科（Andriy Demchenko）在通訊軟體Telegram發布聲明指出，「瓦格納（Wagner）目前在白俄羅斯」，並稱在白俄觀察到來自俄國「其他團體」的活動。

2名與瓦格納關係密切的消息人士告訴路透社，部分瓦格納傭兵打從11日起就待在白俄。

白俄羅斯國防部昨天發布一段影片顯示，瓦格納傭兵在明斯克東南的奧西波維奇鎮（Osipovichi）附近軍事靶場指導白俄士兵。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，瓦格納遷往白俄，是終結該集團6月兵變企圖協議的一環。6月的那次兵變企圖中，瓦格納控制俄國軍事司令部並朝莫斯科挺進，揚言讓俄國陷入內戰。

對此，波蘭今年7月初表示，正在加強波蘭與白俄間的邊境，以因應各種潛在威脅。

波蘭特勤部門副部長級官員札林（Stanislaw Zaryn）今天在社群軟體推特（Twitter）表示，華沙當局已確認瓦格納傭兵在白俄，「目前可能有數百人」。

觀察白俄軍事活動，且被白俄當局視為極端組織的Hajun project表示，一支由至少60輛皮卡車、廂型車及巴士組成的車隊，昨晚連夜從俄國駛入白俄，似乎一路開往白俄中部的采爾村（Tsel）。

路透社無法獨立核實Hajun project上述說法。俄羅斯及白俄羅斯均未回應此事。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120716